إیران تعرب عن استعدادها لحل الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان / تسجيل 183 حالة وفاة جديدة

خطيب زادة: نتنياهو يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" قائلاً "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يحاول خداع الرأي العام والمجتمع الدولي بمظاهرات سخيفة من أجل منع محاكمة القادة المجرمين لهذا النظام أمام المحاكم الدولية".

إیران تعرب عن استعدادها للقيام بدور بنّاء في حل الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب رئيس الجمهورية حجة الاسلام "حسن روحاني" عن قلقه ازاء التطورات الاقليمية الاخيرة من جراء الخلافات والمعارك بين ارمينيا واذربيجان؛ مؤكدا على استعداد طهران للقيام بدور بناء في سياق حل هذه الخلافات.

خطيب زادة: ممارسة السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث لا علاقة لها بأي دولة أجنبية

أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، ان ممارسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية لسيادتها على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي لا علاقة لها بأي دولة أجنبية، رافضا مزاعم الامارات بهذا الشأن.

بورصة طهران تغلق مرتفعة بدعم أسهم الشركات التصديرية

أنهت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية جلسة تداول على إرتفاع المؤشر العام 10468 نقطة الى مستوى 1,397,574 نقطة.

روحاني: افتتحنا مشاريع كهربائية بـ 1610 ميغاواطات في 5 شهور

أكد الرئيس الايراني "حسن روحاني" أن مشاريع كهربائية بقدرة 1610 ميغاواطات تم افتتاحها في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية البادئة 20 مارس/آذار 2020، و أن مشاريع مماثلة ستدشن حتى نهايتها 20 مارس/آذار 2021.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور ثاني موقع متفق عليه في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان لها، انها قامت بناء على اتفاقها مع ايران، بزيارة ثاني موقع محدد في هذا البلد.

إيران تفند مزاعم مساعدتها أرمينيا في النزاع مع جمهورية اذربيجان

رفض رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" المزاعم التي وردت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بشان ارسال المساعدات الى أرمينيا في نزاعها مع جمهورية اذربيجان، مؤكدا ان هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف الى تعكير صفو العلاقات بين باكو وطهران.

مندوب إيراني: الحظر الامیرکي العنصر الاساس في تفشي انتهاك حقوق الانسان ضد الشعوب

اعتبر سفیر ايران في جنیف اسماعیل بقائي هامانة اجراءات الحظر الاحادیة الامیرکیة بانها العنصر الاساس في تفشي انتهاك حقوق الانسان ضد الشعوب، لافتا الی ان بعض الدول الغربیة التي تصدر بیانا ضد ایران من خلال تجاهلها لهذه الحقیقة تعد شریکة لامیرکا في اجراءاتها الاجرامیة.

الصحة الإيرانية: تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 183 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيران، ووصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلأى 26 الفا 169 حالة.