  1. السياسة
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٣٠ م

بعيدي نجاد: محكمة الاستئناف البريطانية تمنع نقل احتياطي الذهب الفنزويلي إلى غوايدو

بعيدي نجاد: محكمة الاستئناف البريطانية تمنع نقل احتياطي الذهب الفنزويلي إلى غوايدو

أعلن السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد أن محكمة الاستئناف البريطانية منعت نقل 31 طن من احتياطي الذهب الفنزويلي لزعيم المعارضة في هذا البلد، خوان غوايدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعيدي نجاد كتب في تغريدة له على تويتر: استأنفت المحكمة البريطانية حكم المحكمة البدوية، ومنعت بنك  انكلترا عن تسليم  31 طنًا من احتياطي الذهب الفنزويلي بقيمة مليار دولار إلى خوان غوايدو، زعيم معارضي الحكومة الفنزويلية.

وأضاف: إن رئاسة محكمة الاستئناف أعلنت أن إدعاء غوايدو بالرئاسة على الحكومة الفنزويلية يتعارض مع الواقع الموجود.

وكتب في تغريدة أخرى: إن الفريق القانوني لهذا الملف هو نفس الفريق القانوني لبنك "ملت" بلدنا الذي اعتبر حكومة إنكلترا بأنها المقصرة في فرض عقوبات على بنك "ملت" وأجبرها على دفع غرامة.

/انتهى/

رمز الخبر 1908265

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