بعيدي نجاد: محكمة الاستئناف البريطانية تمنع نقل احتياطي الذهب الفنزويلي إلى غوايدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعيدي نجاد كتب في تغريدة له على تويتر: استأنفت المحكمة البريطانية حكم المحكمة البدوية، ومنعت بنك انكلترا عن تسليم 31 طنًا من احتياطي الذهب الفنزويلي بقيمة مليار دولار إلى خوان غوايدو، زعيم معارضي الحكومة الفنزويلية.

وأضاف: إن رئاسة محكمة الاستئناف أعلنت أن إدعاء غوايدو بالرئاسة على الحكومة الفنزويلية يتعارض مع الواقع الموجود.

وكتب في تغريدة أخرى: إن الفريق القانوني لهذا الملف هو نفس الفريق القانوني لبنك "ملت" بلدنا الذي اعتبر حكومة إنكلترا بأنها المقصرة في فرض عقوبات على بنك "ملت" وأجبرها على دفع غرامة.

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