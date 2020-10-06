نرصد جميع نشاطات الاعداء في الاجواء الافتراضية والمناطق الحدودية

واشار الى مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الامن في البلاد، عادّا هذه المحاولات بأنها باءت بالفشل إذ تتمتع محافظات البلاد بالامن المستدام وثمة رقابة تامة على الاوضاع الامنية في المحافظة لاسيما في المناطق الحدودية.

ولفت الى ان الضغوط المضاعفة التي تمارسها أميركا بهدف فرض الاستسلام على الشعب الايراني أدت الى صنع المزيد من الفرص لصالح الثورة والبلاد.

وأكد ان ايران قادرة على تجاوز الازمات التي تخطط اميركا لفرضها على البلاد كما ان الاوضاع الداخلية المضطربة في اميركا ذاتها تدلل على عجز البيت الابيض في دفع الثورة الاسلامية الى طريق مسدود.