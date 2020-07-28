ردود افعال الفضاء الافتراضي على الأوهام العسكرية الإسرائيلية نتيجة الرعب من "حزب الله"

شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا أمس الاثنين عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في محيط مزارع شبعا المحتلة بذريعة رصد محاولة تسلل من قبل عناصر حزب الله، غير أن الحزب نفى وقوع أي تسلل أو اشتباك.

وأثار هذا التصعيد الذي وصفه حزب الله في بيان له بـ"محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة"، ردود فعل ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق الإعلامي ومدير القسم الدولي في وكالة مهر للأنباء، "مهدي عزيزي" بحسابه على موقع "تويتر" على هذه الاحداث، قائلا: "نسخة جديدة من بيت العنكبوت؛ ما شهده لبنان أمس، جاء في إطار المغامرات العسكرية (للجيش الاسرائيلي)، الذي كان يحسب نفسه قبل اعوام أسطورة لا تهزم، واليوم بات يخاف من ظل المقاومة."

وبعض هذه التغريدات جاءت إستهزاءا بحالة الذعر الذي يعيشها الاسرائيليون ولجوئهم الى خلق عدوان وانتصار وهمي لا صحة له ولا وجود له من الاساس.

وكتب الناشط ياسر الخيرو: "قبل سنوات كنت امسك السبحة لاضرب بها أحد الاصدقاء مازحا، المسكين انتظر 3 دقائق ولم اضربه، فقال: ياسر اضرب وخصني!.

وتابع: الان صهاينة يتمنون أن يضربهم حزب الله ويخلصهم من حالة الرعب.

وكتبت ناشطة ايرانية: هزيمة إسرائيل من العدو الخيالي؛ الكارثة التي حصلت لإسرائيل اليوم!