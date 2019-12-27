وحدات البحرية الروسية والصينية في ميناء جابهار

وجرت مراسم استقبال وحدات البحرية الروسية والصينية التي ستشارك في المناورات الثلاثية المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ظهر اليوم الجمعة في مرفا الشهيد بهشتي في ميناء جابهار برعاية مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات في الجيش الايراني الادميرال غلام رضا طحاني و قائد المنطقة البحرية الثالثة للجيش الأدميرال مصطفى تاج الديني.

وستشهد المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في منطقة شمال المحيط الهندي وبحرعمان تدريبات تكتيكية متنوعه بما فيها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على اهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.