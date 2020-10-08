زيادة بمقدار 71 بالمائة في إنتاج سبائك الألومنيوم

واعلنت العلاقات العامة لمنظمة تطوير وتجديد المناجم وصناعات التعدين الإيرانية ان 5 شركات ألومینیوم أنتجت 211الاف،779 طن من السبائك من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر. وكان هذا العدد 123الف،576 طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم الإنتاج في سبتمبر 36الاف و866 طن بزيادة 84 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي كان 19ألف 983 طن.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، أنتجت شركة إيران ألومينا 121ألف،691 طنًا من مسحوق الألومينا حيث ازداد الانتاج بنسبة 4بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.