وزير الخارجية يصف مباحثاته مع نظيره الصيني بـ"المثمرة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ظريف نشر تغريدة في حسابه على "تويتر" كتب فيها: لقد تم في هذا اللقاء التاكيد على رفض سياسات امريكا الاحادية ومحاولاتها الرامية لفرض نظام أحادي القطب على العالم.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : فقد بحث الجانبان الايراني والصيني في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبما يشمل خطة التعاون الستراتيجي على مدى 25 عاما بين طهران وبكين، الى جانب التعاون الثنائي على الصعيد الاقليمي وحماية الاتفاق النووي وانشاء لقاح مشترك للوقاية من فيروس كورونا.

وصل وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني، وانغ يي.

وكان عدد من المسؤولين الصينيين في استقباله لدى وصوله الى مطار مقاطعة يونان الصينية.

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