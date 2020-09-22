  1. السياسة
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م

ردا على التطبيع مع الاحتلال؛

فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية للدورة الحالية

فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية للدورة الحالية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن قرار بلاده صباح اليوم الثلاثاء التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع مع الکیان الصهیونی.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة "الجزيرة" أن  المالكي أكد إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع الاحتلال، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

وأضاف أن بعض "الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

ولكنه شدد على أن فلسطين "لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة، لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

/انتهى/

رمز الخبر 1907861

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