الصحة الايرانية: 4142 اصابة جديدة بكورونا والمتعافين 401379 شخصاً

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أعلنت عن تسجيل 4142 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 401379 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأعربت سادات لاري عن أسفها لوفاة 210 مصابا بداء كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 28098 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأضافت: بلغ إجمالي حالات الاصابة بوباء كورونا منذ تفشي الوباء في ايران ولحد الآن 492378 شخصاً.

وتابعت: تم إرقاد 1787 مصاباً جديداً بكورونا في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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