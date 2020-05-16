أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 16 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

قدس ..

تخبط ترامب لتصعيد الضغوط على بلادنا وغضب امريكي عارم ازاء العلاقات الايرانية الفنزويلية

رويش ملت..

الخارجية الايرانية.. على امريكا وقف سياسة ارهاب الدولة التي تمارسها ضد بلدان العالم

جوان ..

الحشد الشعبي يتصدى بقوة للهجمات الداعشية الارهابية في بعض المناطق في العراق

ايران ..

الصين وروسيا.. لا يحق لامريكا المطالبة بتمديد الحظر التسليحي على ايران

حمايت ..

احتمال انسحاب امريكا عسكريا من السعودية، وراء استنجاد بن سلمان بوسطاء مقابل ايران

خراسان ..

فشل جديد لمنصور هادي .. السعودية تتوقف عن دفع نفقات اقامته واعضاء حكومته

كيهان ..

مخطط امريكي لتسهيل هرب عشرة الاف داعشي من سجون بشمال سوريا للعراق

عصر ايرانيان ..

موسكو.. التعامل الامريكي الانتقائي مع قرارات مجلس الامن بشأن ايران مرفوض تماما

سياست روز ..

الصين ترد على الاتهامات الامريكية بشأن كورونا .. ترامب فقد عقله بالكامل

ابتكار ..

الخارجية الايرانية..حجم التعامل المالي في اطار الية الانيستكس الاوروبية غير مقنع

ابرار..

الاردن يدعوالاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف حازم ازاء المخطط الصهيوني لضم الضفة

أفتاب يزد ..

منظمة الامم المتحدة تطالب اطراف النزاع بليبيا بوقف اطلاق النار فورا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

كيهان ...

صحيفة كيهان كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان، انتهاء مدة صلاحية منصور هادي ايضا..هناك انباء عن وقف السلطات السعودية تسديد نفقات اقامة الرئيس اليمني المنتهية ولايته الهارب عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته في السعودية .

قد تكون الضائقة المالية في السعودية احد الاسباب , الا ان السبب الرئيسي هو انتهاء مدة صلاحية منصور هادي بالنسبة للرياض.

فهزائم انصار منصور هادي في جنوب اليمن مقابل الجماعات المدعومة امارتيا احرقت ورقته بالكامل بالنسبة للرياض , كما ان بقاء منصور هادي في الصورة بات يشكل عقبة في طريق محاولات السعودية للخروج من المستنقع اليمني .

سياست روز روز ...

نشرت صحيفة سياست روز مقالا بعنوان ( تغير موازين القوى) تحدثت فيه عن القدرات الصاروخية لجبهة المقاومة في المنطقة وجاء فيه ..يضع التحالف الغربي العبري العربي ثقله لاستهداف القدرات الصاروخية لجبهة المقاومة ,فامريكا تضغط لاضعاف قدرات ايران الصاروخية.

وتضغط بالتنسيق مع حليفاتها الاوروبيات والاقليميات على بغداد لحل الحشد الشعبي بقدراته الصاروخية وعلى لبنان لتجريد حزب الله من السلاح بقدراته الصاروخية الكبيرة, وتنصب منظومات مضادة للصواريخ بالسعودية مقابل الصواريخ اليمنية, وكل ذلك يثبت واقع تحول صواريخ جبهة المقاومة الى عامل ردع استراتيجي قلب الموازنات العسكرية التي كانت تميل لصالح الكيان الصهيوني.

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء في تقريرها ( فضح مخطط امريكي لاغتيال قادة المقاومة ) على تحذيرات من استهداف امريكي لشخصيات عراقية ونقرأ في التقرير .. ازاح رئيس كتلة " الصادقون " في البرلمان العراقي الستار عن وجود مخطط امريكي لاغتيال قادة قوى وفصائل المقاومة في العراق.

وقال النائب " عدنان فيحان " ان الامريكيين يحاولون أغتيال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق " قيس الخزعلي " وقادة اخرون في الحشد وشخصيات سياسية عراقية محسوبة على المقاومة.

جام جم ...

صحيفة جام جم نشرت مقالا بقلم خبير في شؤون المنطقة حول طلب السعودية من بعض البلدان التوسط بين الرياض وطهران, وجاء في مقال الصحيفة، الطلب السعودي لعبة سياسية..ايران اكدت مرارا استعدادها الكامل لاجراء مباحثات مباشرة مع السعودية لحل الخلافات العالقة ومن هنا لا معنى للجوء السعودية لوسطاء.

هذا الا اذا كان وراء طلب السعودية من بلدان كباكستان والعراق التوسط بينها وايران نوايا وغايات اخرى غير بناءة في اطار لعبة سياسية ما خاصة وان السعودية تمارس ضغوطا مختلفة على باكستان والعراق لدفعهما لتقليص وخفض علاقاتهما مع ايران.

أرمان ملي ..

كتبت صحيفة ارمان ملي في مقال لها بعنوان، محاولات امريكية لاستهداف الاتفاق النووي..تتحرك امريكا لتمديد الحظر التسليحي المفروض على ايران والذي سينتهي في شهر اكتوبر المقبل ..

ان واشنطن تريد ايجاد ارضية مناسبة لدفع الامور نحو اعادة العمل بقرارات الحظر الدولية التي الغيت بعد الاتفاق النووي.

وهو الاتفاق الذي تبجح ترامب بالخروج منه امام عدسات الكاميرا, الا ان المحاولات الامريكية ستصطدم بواقع رفض المجتمع الدولي رغم مراهنة واشنطن على ترأس استونيا للدورة الحالية لمجلس الامن لتمرير مخططاتها, فروسيا والصين رفضتا المنطق الامريكي واوروبا رفضت ادعاء استمرار عضوية امريكا بالاتقاق النووي .

ابرار ..

سلط تقرير نشرته صحيفة ابرار الضوء على ( تحركات تركية لاستخراج النفط من السواحل الليبية) ونقرأ فيه .. تقدمت تركيا بطلب من حكومة الوفاق الليبية السماح لها ببدء عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه في المياه الاقليمية الليبية.

وقال وزير الطاقة التركي " فاتح دونمز " ان الطلب جاء في اطار الاتفاق المبرم العام الماضي بين البلدين والذي يحصر امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه في المياه الاقليمية الليبية في البحر الابيض المتوسط بتركيا وجدير بالذكر ان الاتفاق المذكور يواجه رفضا ومعارضة جدية من اليونان وقبرص والاتحاد الاوروبي.