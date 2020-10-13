زنكنة : انتاج النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زنكنة اليوم الثلاثاء خلال مراسم اهداء 141 جهازا للتنفس الصطناعي الخاص بمرضى كورونا، أن الكادر الصحي الايراني هو اليوم مرفوع الرأس امام الشعب الايراني لما قدمه ويقدمه من خدمات في هذا الشأن.

وأوضح ان وزارة النفط كانت الاولى وبسبب حساسية نشاطاتها لم تقم بتعطيل العمل في المجالات النفطية، مؤكدا انه اذا لم يتم انتاج النفط فلا يمكن توليد الكهرباء ومياه الشرب.



وصرح أنه لم يتوقف انتاج النفط حتى ليوم واحد بسبب كورونا ولايمكن تعطيله لاهميته بالنسبة للقطاعات الاخرى .

وقال زنكنه إن الغذاء والدواء هو للشعب ولكن اميركا تعلن انها لن تستهدف الشعب.

وأشار وزير النفط الى انتاج وزارته لمواد التعقيم والتعفير وقال نحن مستعدون لتقديم المساعدة في جميع المجالات لتقليل الضغوط على الشعب.

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