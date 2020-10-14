طهران تبدأ الاختبارات الانسانية على اللقاح الإيراني لكورونا /تسجيل254حالة وفاة جديدة

طهران تبدأ الاختبارات الانسانية على اللقاح الإيراني لكورونا في غضون أسبوعين

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "سعيد نمكي"، نجاح الاختبارات الصحية ذات الصلة باللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ مبينا ان مرحلة الاختبارات على الانسان لهذا اللقاح ستبدأ في غضون الاسبوعين القادمين.

الرئيس الايراني: تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي خطوة اقتصادية هامة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي خطوة اقتصادية هامة ستخدم بدورها الانتاج وتوفير السلع لبعض هذه البلدان، بسبب موقع ايران من حيث الترانزيت.

قائد الحرس الثوري: سنحشد كل القدرات الطبية للحرس الثوري من أجل خدمة المصابين بكورونا

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وضع جميع امكانيات الحرس الثوري ومنشآته الطبية لمساعدة الكادر العلاجي في ايران لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

قاليباف: ايران عازمة على تدشين المدينة المطارية في ميناء " تشابهار "

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني " محمد باقر قاليباف " ان الجمهورية الاسلامية عازمة على تدشين المدينة المطارية في ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

مسؤول عسكري رفيع يعلن تدشين مستشفيات ميدانية لمرضى كورونا

أعلن قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الادميرال علي رضا تنكسيري عن تدشين عدد من المستشفيات الميدانية في البلاد من أجل توصيل الخدمات الطبية والعلاجية إلى مرضى كورونا.

ممثل إيران في الأمم المتحدة: إيران تحارب على جبهتين الأولى مكافحة فيروس كورونا والثانية مكافحة الإرهاب الاقتصادي والصحي الأمريكي

قال ممثل إيران في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تحارب على جبهتين: الأولى مكافحة فيروس كورونا والثانية مكافحة الإرهاب الاقتصادي والصحي الأمريكي، وان إيران حققت تقدما من حيث مؤشرات التنمية الحصار الامريكي لها.

الصحة الايرانية: تسجيل4108 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 411 آلاف

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الان 508389 والمتعافين 411840 والمتوفين 29070 شخصا.