قائد الثورة الإسلامية: ضربات عين الأسد لم تكن إلا صفعة/ 7603 إصابة جديدة كورونا

قائد الثورة: ضربات عين الأسد ليست سوى صفعة والرد قادم لامحال

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن ضربات قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق، لم تكن سوى صفعة للجمهورية الإسلامية والثأر لدم الشهيدين الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس لا محالة آتٍ.

و وجّه حضرته خلال استقباله أمس الاربعاء اعضاء لجنة احياء الذكرى السنوية للفريق الشهيد قاسم سليماني واسرة الشهيد الشامخ، وجّه سماحته الشكر والتقدير لاعضاء لجنة احياء ذكرى الشهيد سليماني والشهداء المدافعين عن المقدسات وكذلك الاجراءات الجيدة من قبل اسرة الشهيد سليماني للابقاء على ذكراه وطريقه حيا

ولفت قائد الثورة الإسلامية بالقول: بما ان ذلك الشهيد كان شعبيا فانه ينبغي الاستفادة من الطاقات الشعبية والجهود الثقافية والابداعية لاحياء ذكراه...

السفير الايراني في لندن : تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية ضد ايران خالي من الشرعية

أكد السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، في معرض تعقيبه على التقرير الصادر عن احدى اللجان البرلمانية في بريطانيا ضد ايران؛ بانه عديم القيمة ويفتقر لأدنى معايير المصداقية القانونية، ولن تتم المصادقة عليه من جانب البرلمان ايضا.

وكتب في سلسلة تغريدات له على موقع تويتر اليوم : ان تقرير احدى لجان البرلمان البريطاني حول ايران، لم ولن تتم المصادقة عليه من جانب هذا البرلمان؛ مبينا ان هذا التقرير اُعد من قبل مجموعة قليلة جدا ومن منطلق عدائي بامتياز وهو قائم على تحليل ونصائح الصهاينة و(زمرة) المنافقين، لبلوغ اعلى نسبة من التاثير في التطورات المستقبلية.

واضاف السفير الايراني لدى بريطانيا : ان المسؤول التنسيقي في اعداد هذا التقرير "توم توغندهات"، هو في الواقع "مكبرة صوت" لزمرة المنافقين والتيارات المناوئة (للثورة الاسلامية)...

خطيب زادة: نرفض أي عمل تخريبي يستهدف أمن الملاحة البحرية وحريتها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في معرض تعليقه على حادث ناقلة النفط في البحر الأحمر، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تحرك وعمل تخريبي ضد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية أمراً مرفوضاً

و قال في تصريحه، "آمل أن تضاعف دول المنطقة جهودها لتعزيز التعاون بشأن توفير أمن الملاحة البحرية ومواجهة القرصنة ومكافحة تجارة المواد الممنوعة لتحقيق الأمن الإقليمي المستدام".



وقبل يومين وقع انفجار في سفينة قرب ميناء جدة في السعودية...

الصحة الإيرانية: تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 213 شخصا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، عن تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 884 ألف شخص من المصابين لحد الآن.

و قالت لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و131 ألف و77 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1157 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 884 ألف و430 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.