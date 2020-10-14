زیادة حجم تصنیع أنواع السیارات في ایران بنسبة 23.4 بالمائة

أفادت أحدث الإحصائیات الرسمیة المحلیة بأن حجم تصنیع أنواع السیارات في إیران وصل إلی 468 ألف و 699 سیارة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الإيراني ( 21 مارس 2020 الى 20 مارس 2021) مسجلا نموا بنسبة 23.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل الظروف التي يتعرض لها اقتصاد البلاد من ضغو