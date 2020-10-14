أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:

اطلاعات..

اسماعيل هنية ..التاريخ لن يرحم تلك النظم العربية التي اعترفت بالكيان الصهيوني .

سياست روز ..

وصفة تركية مثيرة للجدل بقرباغ.. انقرة تطرح شروطا مسبقة بشأن وقف اطلاق النار.

كيهان ..

النظام الخليفي بالبحرين يهدد ... اية معارضة للاعتراف "باسرائيل" جريمة يعاقب عليها القانون .

مردم سالاري ..

دعم سعودي قوي لتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان .

أبتكار..

حزب الله العراق يؤكد مواصلة قوى المقاومة استعداداتها لاخراج القوات الامريكية .

آفتاب يزد..

زورق حربي صهيوني يطلق النار على قوارب صيد في المياه الاقليمية اللبنانية.

آفتاب ملي ..

موسكو تعبر عن قلقها العميق ازاء نقل عناصر ارهابية مسلحة الى قره باغ .

رسالت ..

الصين تحذر من تداعيات نشاطات قوى بحرية اجنبية في بحر الصين الجنوبي .

ايران ..

مراقبون دوليون .. تصعيد ترامب لضغوطه على ايران لن يحقق له مكاسب في الانتخابات .

خراسان ..

صحف بتل ابيب تكشف النقاب عن تحركات سعودية تمهيدية للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

حمايت ..

تصريحات عنصرية جديدة لترامب ضد مناهضي العنصرية.. ألقوا بهؤلاء الحيوانات في السجون .

جوان ..

أنباء عن تحركات امريكية لايجاد قاعدة عسكرية جديدة في الاراضي السورية .