أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
رسالت..
_ الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحات وقحة ضد الاسلام والمسلمين مرة اخرى .
قدس ..
- ماكرون يدافع ثانية عن نشر رسوم مسيئة للمقدسات مقللا من اهمية غضب المسلمين .
رويش ملت ..
وزارة الخارجية .. ليس هناك اي تغيير في الحدود مع اذربيجان وارمينيا بسبب حرب قره باغ.
كيهان ..
-امريكا على لسان الديمقراطيين والجمهوريين .. اوباما يتحدث عن انقسام داخلي وترامب يلوح بانهيار الدستور.
آفتاب يزد..
- رحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم رجل دبلوماسية الايام الصعبة .
آرمان ملي ..
- باراك اوباما .. الانتخابات الرئاسية كشفت عن عمق الانقسام والتشرذم في المجتمع الامريكي .
اطلاعات ..
- تظاهرات واحراق علم الكيان الصهيوني في الخرطوم تنديدا بالتطبيع وبزيارة وفد صهيوني.
حمايت ..
- اختتام مباحثات الحوار السياسي الليبي بتونس من دون اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية .
جوان ...
- تركيا تعتزم ارسال قوات الى جمهورية آذربيجان لمراقبة وقف اطلاق النار بقره باغ.
ايران ..
- جون بولتون يدعو ترامب للاذعان بهزيمته , والاخير يصف دعوة مستشاره السابق بالحماقة والغباء.
جمهوري اسلامي....
- لقاء مرتقب بالقدس يوم غد بين وزراء خارجية الكيان الصهيوني والبحرين وامريكا .
خراسان ...
- المتحدث باسم الخارجية .. على جميع العناصر الارهابية التكفيرية الخروج من منطقة قره باغ.
تعليقك