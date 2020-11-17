أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

رسالت..

_ الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحات وقحة ضد الاسلام والمسلمين مرة اخرى .

قدس ..

- ماكرون يدافع ثانية عن نشر رسوم مسيئة للمقدسات مقللا من اهمية غضب المسلمين .

رويش ملت ..

وزارة الخارجية .. ليس هناك اي تغيير في الحدود مع اذربيجان وارمينيا بسبب حرب قره باغ.

كيهان ..

-امريكا على لسان الديمقراطيين والجمهوريين .. اوباما يتحدث عن انقسام داخلي وترامب يلوح بانهيار الدستور.

آفتاب يزد..

- رحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم رجل دبلوماسية الايام الصعبة .

آرمان ملي ..

- باراك اوباما .. الانتخابات الرئاسية كشفت عن عمق الانقسام والتشرذم في المجتمع الامريكي .

اطلاعات ..

- تظاهرات واحراق علم الكيان الصهيوني في الخرطوم تنديدا بالتطبيع وبزيارة وفد صهيوني.

حمايت ..

- اختتام مباحثات الحوار السياسي الليبي بتونس من دون اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية .

جوان ...

- تركيا تعتزم ارسال قوات الى جمهورية آذربيجان لمراقبة وقف اطلاق النار بقره باغ.

ايران ..

- جون بولتون يدعو ترامب للاذعان بهزيمته , والاخير يصف دعوة مستشاره السابق بالحماقة والغباء.

جمهوري اسلامي....

- لقاء مرتقب بالقدس يوم غد بين وزراء خارجية الكيان الصهيوني والبحرين وامريكا .

خراسان ...

- المتحدث باسم الخارجية .. على جميع العناصر الارهابية التكفيرية الخروج من منطقة قره باغ.