المنظمة لن تدخر جهدا في الترويج لثقافة الأوقاف وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية للأوقاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية، أحيت ذكرى عشرة الوقف، إذ أعلنت أسماء أيام هذا العشر على النحو التالي:

1- الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول تزامناً مع يوم الوقف: دور الإعلام في ثقافة الوقف والشؤون الخيرية.

2- الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأولتزامناً مع استشهاد الإمام الحسن (ع) والنبي الكريم (ص): دور الوقف في نشر ثقافة القرآن

3- السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول بالتزامن مع استشهاد الإمام الرضا (ع): دور الوقف في تطوير العتبات المقدسة والأماكن الدينية

4- الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول تزامناً مع بدء الربيع الأول دور المنظمات والمؤسسات في تطوير المؤسسة الوقفية.

5- الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول: دور الوقف في تنمية الثقافة والحضارة الإسلامية

6- الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول: الوقف في ظل اقتصاد مستقر والقفزة الانتاجية

7- الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول: موقع الوقف في مجال التربية وتطوير العلوم والتكنولوجيا

8- الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول: الخدمات الاجتماعية للمؤسسة الوقفية

9- الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول: دور الناس في إحياء الأوقاف وحمايتها

10- السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول: دور الوقف في المجال الصحي