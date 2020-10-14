  1. الثقافة
١٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م

الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية:

المنظمة لن تدخر جهدا في الترويج لثقافة الأوقاف وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية للأوقاف

المنظمة لن تدخر جهدا في الترويج لثقافة الأوقاف وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية للأوقاف

أعلنت منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية، أن المنظمة لن تدخر جهدا في الترويج لثقافة الأوقاف وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية للأوقاف من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب خلال فترة الحصار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية الايرانية، أحيت ذكرى عشرة الوقف، إذ أعلنت أسماء أيام هذا العشر على النحو التالي:

1- الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول تزامناً مع يوم الوقف: دور الإعلام في ثقافة الوقف والشؤون الخيرية.

2- الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأولتزامناً مع استشهاد الإمام الحسن (ع) والنبي الكريم (ص): دور الوقف في نشر ثقافة القرآن

3- السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول بالتزامن مع استشهاد الإمام الرضا (ع): دور الوقف في تطوير العتبات المقدسة والأماكن الدينية

4- الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول تزامناً مع بدء الربيع الأول دور المنظمات والمؤسسات في تطوير المؤسسة الوقفية.

5- الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول: دور الوقف في تنمية الثقافة والحضارة الإسلامية

6- الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول: الوقف في ظل اقتصاد مستقر والقفزة الانتاجية

7- الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول: موقع الوقف في مجال التربية وتطوير العلوم والتكنولوجيا

8- الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول: الخدمات الاجتماعية للمؤسسة الوقفية

9- الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول: دور الناس في إحياء الأوقاف وحمايتها

10- السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول: دور الوقف في المجال الصحي

رمز الخبر 1908563

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي