لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية/أي تهديد ينطلق من دول الخلیج الفارسي سيواجه برد مباشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي أشار إلى انتهاء حظر التسلح کفرصة لاستیراد بعض من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للدول الاخری.

وأضاف لدينا مذکرات تفاهم عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح ولدينا توافقات مهمة مع روسيا بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو.

وأكد حاتمي الحرص على عدم إطلاق سباق التسلح حول المنطقة إلى برميل بارود وأضاف مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج الفارسي بشأن الاستقرار في المنطقة.

وأردف: وفيما يتعلق بالصراع بین اذربیجان و ارمینیا حول منطقة قرة باغ وجهنا تحذيرات رسمية واضحة لکلتا الدولتین.

وأکد لم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السلاح الروسي لأرمينيا وهذه مجرد اتهامات. ونتوقع من تركيا كدولة إقليمية مهمة وصديقة أن تساعد لحل أزمة قرة باغ دبلوماسيا.

وفي حدیث له حول التطبيع الإماراتي والبحريني مع "الکیان المحتل" قال ان هذا التطبیع يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة.

وشدد علی أن أي تهديد من الکیان المحتل ينطلق من دول الخلیج الفارسي سيواجه برد واضح ومباشر.

اما بشأن المفاوضات مع الولایات المتحدة فقال "لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية ولا يحق لأحد مطا لبتنا بذلك".

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