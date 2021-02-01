افتتاح مركز لعمليات الدفاع الجوي المشتركة في شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم افتتاح مركز عمليات الدفاع الجوي المشتركة (SOC) في شمال غرب البلاد برعاية نائب قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زادة.

ويتولى مركز القيادة والعمليات المناطقية للدفاع الجوي SOC مهمة القيادة والتحكم بعمليات الدفاع الجوي المشتركة بين الجيش والحرس الثوري في منطقة معينة في البلاد.

وقال العميد رحيم زادة في تصريح له خلال مراسم الافتتاح: ان الاعداء لم يتمكنوا من المساس بالجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية وسوف لن يتحقق هذا الفكر الباطل والوهم البغيض من الان فصاعدا ايضا باذن الله تعالى. واضاف: ان الوحدة والتكاتف بين كوادر الجيش والحرس الثوري هو الان اكثر مما مضى ونشهد الان مجموعة منظمة في شبكة شاملة للدفاع الجوي لصون سماء ايران الاسلامية.

وتابع العميد رحيم زادة: ان اعداء الجمهورية الاسلامية سعوا منذ بداية الثورة للاطاحة بها عبر الاغتيالات والانقلابات والتحرکات الانفصالیة وهي الان تواجه مختلف انواع الهجمات ومنها الثقافية للمساس بها. واعرب عن امله بان يتم في ظل وعي ويقظة الشعب الايراني الابي احباط جميع المخططات البغيضة لاعداء البلاد.

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