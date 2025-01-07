صواريخ دفاعية وجوالة للحرس الثوري الإيراني في مناورة نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ الدفاع الجوي بنجاح خلال المرحلة الأولى من مناورة اقتدار المشتركة في حلقة الدفاع الجوي بمركز نطنز النووي.

لم تذكر القوات الجوي للحرس الثوري الإيراني معلومات مفصلة حول مواصفات وقوة هذا الصاروخ الدفاعي الذي يعتمد على الطائرات بدون طيار.

يشار إلي أن هذه التدريبات تأتي في إطار مناورات اقتدار للقوات المسلحة حيث تمكنت المنظومات الدفاعية من تدمير المجنحات والصواريخ المعادية.

شاركت أنظمة الدفاع الجوية للقوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني في هذا المناورات واجرت تدريبات الدفاع النقطي والشامل عن مركز نطنز النووي.

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