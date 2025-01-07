  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٠ م

صواريخ دفاعية وجوالة للحرس الثوري الإيراني في مناورة نطنز

صواريخ دفاعية وجوالة للحرس الثوري الإيراني في مناورة نطنز

اطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ للدفاع الجوي بنجاح خلال المرحلة الأولى من مناورة القوة المشتركة في حلقة الدفاع الجوي بمركز نطنز النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ الدفاع الجوي بنجاح خلال المرحلة الأولى من مناورة اقتدار المشتركة في حلقة الدفاع الجوي بمركز نطنز النووي.

لم تذكر القوات الجوي للحرس الثوري الإيراني معلومات مفصلة حول مواصفات وقوة هذا الصاروخ الدفاعي الذي يعتمد على الطائرات بدون طيار.

يشار إلي أن هذه التدريبات تأتي في إطار مناورات اقتدار للقوات المسلحة حيث تمكنت المنظومات الدفاعية من تدمير المجنحات والصواريخ المعادية.

شاركت أنظمة الدفاع الجوية للقوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني في هذا المناورات واجرت تدريبات الدفاع النقطي والشامل عن مركز نطنز النووي.

/انتهى/

رمز الخبر 1952719
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات