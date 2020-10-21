الصهاينة يقصفون سوريا والأضرار تقتصر على الماديات

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إنّ “العدوّ الصهيوني شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضافت أنّ الصاروخ استهدفت “مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات”. /انتهی/