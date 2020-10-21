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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٣٤ م

الصهاينة يقصفون سوريا والأضرار تقتصر على الماديات

الصهاينة يقصفون سوريا والأضرار تقتصر على الماديات

أطلق الجيش الصهيوني ليلة الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إنّ “العدوّ الصهيوني شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضافت أنّ الصاروخ استهدفت “مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات”. /انتهی/

رمز الخبر 1908764

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