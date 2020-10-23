ايران ستتعامل بصرامة مع أي اعتداء على حدودها خلال حرب قره باغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح له اليوم الجمعة، قال العميد شكارجي، عقب الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا وعدم مراعاة القوانين الدولية لحسن الجوار حيث أدى صراع البلدين إلى إطلاق عدد من القذائف وسقوطها داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. تقوم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز الدفاع على الحدود وتعلن أن أمن المناطق الحدودية والشعب الإيراني هما خط أحمر.

واضاف، في هذا الشأن نذكر كلا البلدين بضرورة؛ أولاً ، الحذر من فتن وشيطنات الأجانب ؛ ثانياً ، حل المشاكل فيما بينهما بالطرق السلمية والحوار. ثالثا ، بسبب عدم الدقة في عملياتهما العسكرية ، لا ينبغي أن يعرضا حدود الجمهورية الإسلامية وأمن مواطنيها للخطر، وهذا خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، وعليهما توخي الحذر في هذا الشأن.

وتابع، لا ينبغي أن يستغلا صبر ايران والتزامها بحسن الجوار، لذلك نحذر من أننا سنتعامل بصرامة مع أي اعتداء وتهديد.

واشار العميد شكارجي إلى أن بعض المناطق الحدودية للجمهورية الاسلامية الإيرانية تأثرت عقب الاشتباكات الاخيرة بين البلدين في منطقة قره باغ ونخجوان بسبب شيطنة بعض اللاعبين الاقليميين وهجمات طرفي الصراع الصاروخية والمدفعية ، و تعرض بعض المواطنين في هذه المناطق الى الاضرار لذلك نؤكد ان يحل البلدان مشاكلهما عبر الحوار وألا يتجاوزا خطوط ايران الحمراء، وإلا سيكون هناك ندم بكل تأكيد./انتهى/