يجب على المجتمع الدولي نبذ الاحادية والبلطجة

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الايرانية اكدت ان يوم الامم المتحدة يعيد الى الاذهان ضرورة رفض المجتمع الدولي للنزعات الاحادية والبلطجة في العالم.

وفي تغريدة لها بذكرى تاسيس منظمة الامم المتحدة، كتبت الخارجية الايرانية : ان المنظمة الاممية تاسست قبل 75 عاما من اجل تحقيق مبدأ مشترك متمثل في بناء عالم افضل وقائم على التعددية وتظافر الجهود.

واضافت : ان ايران لكونها واحدة من الدول الاعضاء المؤسسين، لديها سجل حافل من الوفاء بأهداف ميثاق الامم المتحدة.

وانتهت التغريدة بالتاكيد : ان يوم الامم المتحدة يعيد الى الاذهان بانه ينبغي على العام اي ينبذ الاحادية والبلطجة.

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