همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد باءت بالفشل / تسجيل 110 حالة وفاة جديدة

مازلنا نتابع ملف مصیر الإمام موسى الصدر بمختلف الطرق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان الإمام موسى الصدر لا ينتمي لإيران ولبنان فحسب بل للمنطقة بأسرها ،مؤكدا أن ملف اختطافه مازال مفتوحا والمتابعة والحوار على المستويين الثنائي والدولي لتحديد مصير هذا الرجل العظيم ورفيقيه على جدول أعمالها.

همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد والعملات الأجنبية باءت بالفشل

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، أن جهود اميركا وحلفائها لزعزعة استقرار أسواق النقد والعملات الأجنبية في البلاد قد باءت بالفشل.

تخت روانجي: الأحادية الأمريكية باتت تضعف الأمم المتحدة

اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بأن النزعة الاحادية الامريكية تضعف الامم المتحدة.

حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و359 شخصا، بعد تسجيل 110 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و905 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.