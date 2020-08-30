  1. السياسة
٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٥٤ ص

آخر أخبار ایران في 24 ساعة:

همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد باءت بالفشل / تسجيل 110 حالة وفاة جديدة

همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد باءت بالفشل / تسجيل 110 حالة وفاة جديدة

من أهم المستجدات التي شهدتها ايران خلال الساعات الـ24 الماضية "تاكيد محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي على ان جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد والعملات الأجنبية باءت بالفشل" و"رصد 1،905 حالة اصابة جديدة وتسجيل 110 حالة وفاة جديدة بكورونا".

مازلنا نتابع ملف مصیر الإمام موسى الصدر بمختلف الطرق

مازلنا نتابع ملف مصیر الإمام موسى الصدر بمختلف الطرق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان الإمام موسى الصدر لا ينتمي لإيران ولبنان فحسب بل للمنطقة بأسرها ،مؤكدا أن ملف اختطافه مازال مفتوحا والمتابعة والحوار على المستويين الثنائي والدولي لتحديد مصير هذا الرجل العظيم ورفيقيه على جدول أعمالها.

همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد والعملات الأجنبية باءت بالفشل

همتي: جهود اميركا وحلفائها لزعزعة أسواق النقد والعملات الأجنبية باءت بالفشل

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، أن جهود اميركا وحلفائها لزعزعة استقرار أسواق النقد والعملات الأجنبية في البلاد قد باءت بالفشل.

تخت روانجي: الأحادية الأمريكية باتت تضعف الأمم المتحدة

الأحادية الأمريكية باتت تضعف الأمم المتحدة

اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بأن النزعة الاحادية الامريكية تضعف الامم المتحدة.

حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و359 شخصا، بعد تسجيل 110 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و905 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

رمز الخبر 1907110

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