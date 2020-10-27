يصف ممارسات ماكرون بأنها استفزاز للعالم الإسلامي

وقال: "على قادة الطوائف الأخرى أن يقلقوا بشأن الوضع في فرنسا".

وأضاف أن "المسلمين يدينون قاتل المعلم لأن قتل الناس حرام في ديننا".

وتابع: "يمكن للمؤمنين المسلمين أن يكونوا حلفاء للدولة، لأنهم لا يؤيدون المجرمين، فهؤلاء يعارضون القيم الإسلامية التقليدية".

من جهته، وصف مفتي الشيشان صلاح حجي ميجييف تصرفات ماكرون بأنها "هجوم على الإسلام".

وقال: "أمر ماكرون بتعليق رسوم كاريكاتورية للنبي محمد (ص) على المباني الحكومية في البلاد".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس الفرنسي حث على "عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد(ص)"، وتعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي".