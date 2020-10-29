مقتل منفذ عملية الطعن في نيس جنوب فرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام متعددة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في نيس جنوب فرنسا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قالت إن هناك هجوما بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، حيث قتلت إمرأة وأصيب آخرون.

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