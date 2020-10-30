ظريف يواسي نظيره التركي ويعلن استعداد طهران لتقديم الدعم

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية ، بعث محمد جواد ظريف اليوم الجمعة ببرقية إلى وزير الخارجية التركي مولود تشافيز اوغلو عبر فيها عن تعاطفه ومواساته العميقة جراء الحادث الماساوي وتمنى للمصابين السلامة والصحية .

وأبلغ رئيس السلك الدبلوماسي الايراني نظيره التركي باستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأية مساعدة في هذا الصدد.

وأعلنت السلطات التركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

و ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.