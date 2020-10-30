  1. إيران
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٤٥ م

ظريف يواسي نظيره التركي ويعلن استعداد طهران لتقديم الدعم

ظريف يواسي نظيره التركي ويعلن استعداد طهران لتقديم الدعم

أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف عن مواساته في برقية إلى نظيره التركي بخصوص الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير.

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية ، بعث محمد جواد ظريف اليوم الجمعة ببرقية إلى وزير الخارجية التركي مولود تشافيز اوغلو عبر فيها عن تعاطفه ومواساته العميقة  جراء الحادث الماساوي وتمنى للمصابين السلامة والصحية .
وأبلغ رئيس السلك الدبلوماسي الايراني نظيره التركي باستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأية مساعدة في هذا الصدد.

وأعلنت السلطات التركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

و ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

رمز الخبر 1908997

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