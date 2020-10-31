روحاني يؤكد استعداد إيران لإرسال المساعدات الى منكوبي الزلزال في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في برقية مواساة بعثها الرئيس روحاني الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، اعرب فيها عن تأثره البالغ لوقوع الزلزال المدمر في ولاية ازمير التركية الذي تسبب بخسائر في الارواح والممتلكات.

وقال روحاني: أعبر عن تعازيّ نيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية، وأتقدم بأحر التعازي لفخامتكم وشعب تركيا الصديق والشقيق، وأسأل الله العلي القدير أن يلهم أسر الضحايا الصبر ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واضاف: تعلن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية عن استعدادها لإرسال أي نوع من أنواع المواد الإغاثية والطبية وتقديم المساعدات إلى سكان المناطق المنكوبة بالزلزال، وتأمل أن ترى عودة الظروف الآمنة في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن./انتهى/