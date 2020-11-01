تسجيل 434 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل7719 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 620 الفا و 491 حالة لغاية الان بينهم 5244 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 486 الفا و 691 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و965 الفا و 326 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان./انتهى/