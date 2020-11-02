وفاة 440 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8289 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 628 الفا و 780 حالة لغاية الان بينهم 5315 في وضع حرج.

واضافت سیماسادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 491 الفا و 247 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 5 ملايين و 1422 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان./انتهى/