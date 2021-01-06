تدشين طائرات انتحارية بدون طيار مضادة للرادارات

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للجيش الايراني، ان مناورات الطيران المسير الكبرى للجيش الايراني تضمنت الى جانب استعراض اقتدار وحدات الطائرات المسيرة الاستطلاعية، اختبار اداء هذه الطائرات في مجال التحليق العمودي وقذف القنابل الخفيفة؛ الامر الذي تم بنجاح خلال اليوم الثاني من المناورات.

هذا ونجحت الطائرات من دون طيار الانتحارية التي تستطيع التحليق لمسافات بعيدة ان تقطع اليوم الاربعاء حيث المرحلة الرئيسية والاخيرة للمناورات الكبرى لوحدات الطيران المسير للجيش، مسافة 1400 كم على امتداد شواطئ مكران (جنوب) وتدمير الاهداف المعادية المفترضة بدقة.

كما تم خلال المرحلة الثانية من المناورات، استخدام طائرات "الكوادكوبتر" التكتيكية القتالية في منطقة المناورات العامة بمحافظة سمنان، والتي تمكنت من اصابة اهدافها بقنابل صغيرة.

ومن الاهداف الاخرى الكامنة في مناورات الطيران المسير للجيش الايراني، يشار الى توظيف الاشياء الطائرة الصغيرة للقيام بعمليات الاستطلاع والكشف عن الاهداف الثابتة والمتحركة على امتداد حدود البلاد.

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