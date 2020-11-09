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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٥ ص

مناورات مشترکة بین الکویت و امریکا

مناورات مشترکة بین الکویت و امریکا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الكويت في شمال الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعلنت عن إجراء مناورة عسكرية مشتركة مع الكويت شمال الخليج الفارسي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض من التدريبات هو زيادة القدرات الثنائية والمساعدة في ضمان الأمن البحري للمنطقة.

وشملت المناورات التي شارك في رعايتها خفر السواحل الكويتي والبحرية الأمريكية وخفر السواحل ، دوريات مشتركة وتدريبات تكتيكية وتعاون في مجال الاتصالات.

وقال مبارك الصباح قائد البحرية الكويتية إن "خفر السواحل الكويتي يرحب بكل فرصة للعمل مع البحرية الأمريكية وخفر السواحل، لزيادة مستوى القدرات في شكل تعاون ثنائي وزيادة الأمن البحري في شمال الخليج الفارسي"./انتهی/

رمز الخبر 1909267

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