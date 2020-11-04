أمريكا هي مصدر العديد من مشاكل العالم اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مدونة له نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اشار غريب آبادي الى تصريح قائد الثورة الاسلامية في خطابه الثلاثاء لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص) والذي قال فيه: "ان السبب الاساس لعداء اميركا للجمهورية الاسلامية الايرانية هو عدم الرضوخ لسياساتها الظالمة وعدم الاعتراف بهيمنتها. ان هذا العداء سيستمر وان السبيل الوحيد لازالته هو تيئيس الطرف الاخر من التصور على انه قادر على توجيه ضربة اساسية للشعب والحكومة الايرانية".

واضاف السفير الايراني: ان المزيد من القرائن والادلة الملموسة تثبت يوما بعد يوم الرؤية الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية. مكانة اميركا افلت ليس في العالم الاسلامي فقط بل ايضا في اوروبا وعالم الغرب.

وتابع غريب آبادي: انه اليوم الى جانب معضلات مثل تهديدات الحرب وانعدام الامن والحظر والارهاب هنالك معضلة اخرى باسم اميركا اصفها بـ "المعضلة الكبرى" التي هي المصدر الاساس للكثير من مشكلات عالم اليوم./انتهى/