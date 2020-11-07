تسجيل 423 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، أعلنت اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 9450 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 673250 حالة لغاية اليوم.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 515 الفا حتى اليوم.

وقال المتحدثة باسم وزارة الصحة: ​​"لسوء الحظ، تسجيل 423 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس 37،832 حالة وفاة".

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