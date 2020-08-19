تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بينما تعافى 302الفا و 528 شخصا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "سيما سادات لاري"، أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 350 الفا و279 شخصا، فيما تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 20 ألفا و125 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 350 الفا و279 اشخاص حتى الآن.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 302الفا و 528 شخصا لغاية الآن، فيما يخضع 3868 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و939 الفا و840 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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