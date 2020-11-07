مخرج ايراني يحصد جائزة افضل فيلم لمهرجان ارلينغتون السينمائي

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن فيلم " كاو امريكايي" (البقر الامريكي) للمخرجه الايراني "اسمان طوسي"، حصد جائزة افضل فيلم قصير لمهرجان ارلينغتون السينمائي في امريكا.

واختتم قسم منافسة الافلام القصيرة لمهرجان ارلينغتون السينمائي الدولي في امريكا قبل ايام بالاعلان عن فوز المخرج الايراني اسمان طوسي وفيلمه القصير "كاو امريكايي" بجائزة افضل فيلم لهذه الفئة من "الفن السابع".

وسبق لهذا الفيلم الايراني ان شارك في العديد من المهرجانات السينمائية خارج البلاد، ومنها في ايطاليا وبنغلاديش وتونس وامريكا والمانيا وبلجيكا وصيربيا والبرتغال وتشيلي وبولندا والامارات (الشارجة)، وقد حاز على جوائز وشهادات فخرية هناك.

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