أمريكا يحكمها الحزب الصهيوني فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناشط السياسي الدكتور حيدر بن علي اللواتي اكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الولايات المتحدة الامريكية لا يحكمها الا حزب واحد وهو الحزب الصهيوني.
اكد الناشط السياسي الدكتور "حيدر بن علي اللواتي" عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الولايات المتحدة الامريكية لا يحكمها الا حزب واحد وهو الحزب الصهيوني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناشط السياسي الدكتور حيدر بن علي اللواتي اكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الولايات المتحدة الامريكية لا يحكمها الا حزب واحد وهو الحزب الصهيوني.
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