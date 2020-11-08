علی الإدارة الأمريكية المستقبلية تعویض أخطاءها الماضية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الرئیس روحاني قال علی الرئیس المستقبلي أن ینتهز الفرصة لتعویض اخطاء بلادها حیال الجمهوریة الاسلامیة التي وفت بکل وعودها والتزمت بالمواثیق وتفاعلت مع کل العالم بصورة بناءة.

واضاف روحاني: "حان الوقت للإدارة الأمريكية القادمة لتعويض الأخطاء الماضي والعودة إلى الالتزام بالمواثیق الدولية.

وشدد روحاني على مقاومة الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية وانتصارهم وقال: "إن الشعب الإيراني بمقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة أثبت أن سياسة الضغط القصوى الأمريكية محكوم عليها بالفشل.

وقال حسن روحاني: "سنشهد تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة في ظل التعاون والتآزر بين إيران وجيرانها ونری الاستقرار والنمو الاقتصادي"./انتهی/