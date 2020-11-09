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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٤٤ ص

11 شهیدا بهجوم على مركز أمني غربي بغداد

11 شهیدا بهجوم على مركز أمني غربي بغداد

ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن 11 شخصا بينهم 6 مدنيين استشهدوا نتيجة هجوم شنه مسلحون على مركز أمني في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء عن السومریة أن "حادث الرضوانية تمثل بهجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في المنطقة، وأن الحصيلة النهائية بلغت 5 شهداء من الصحوة و6 من المدنيين".

وأضافت المصادر: "الهجوم تم من قبل عناصر تنظيم داعش، وخلال الهجوم خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار وأن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، والوضع مسيطر عليه".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا مساء الأحد النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش)، التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد"./انتهی/

رمز الخبر 1909263

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