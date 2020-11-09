الإمارات ترفض الإفراج عن معتقلي الرأي رغم تفشي وباء كورونا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن المركز تلقى العديد من الإفادات من عائلات السجناء بشأن ظهور أعراض وباء كورونا على عدد من سجناء الحق العام وسجناء السياسة والنشطاء الحقوقيين والمدونين.

واشتكى عدد من السجناء من الحمى والتعب وضيق التنفس والألم في المفاصل والعظام وعدم القدرة على النوم والأكل.

وسجّلت الإمارات ضمن ما يعرف بالموجة الثانية لوباء كورونا أعدادا كثيرة من المصابين، تجاوزت يوم 27 أكتوبر 2020م، الألف حالة، وانتقل الوباء إلى سجون النظام وتفشى في مراكز الاحتجاز.

وترفض سلطات الإمارات نشر أعداد المصابين بوباء كورونا داخل سجونها وذلك للتغطية على تقصيرها وعلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين السجناء./انتهی/