أمريكا تعتزم بيع الإمارات أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار

وأفات وكالة مهر للأنباء، وذكرت رويترز ان إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اعلنت بشكل غير رسمي عن نيتها لبيع معدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك صواريخ موجهة وقاذفات صواريخ وقنابل.

واتى هذا الإخطار الغير رسمي الذي تم إرساله إلى الكونغرس في ساعة متأخرة من مساء الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.

وكانت سي.إن.إن أول من ذكر نبأ بيع الذخائر للإمارات. بينما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، قائلاً إن سياستهم تتمثل في عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة إلا بعد إخطار الكونغرس رسمياً.

جدير بالذكر ان هذا الإخطار الغير رسمي يعدّ مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية، الذي إن تم وصادق عليه الكونغرس فسيكون أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.

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