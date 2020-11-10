علی الولايات المتحدة تسليم جناة اغتیال الشهید سليماني الى العدالة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن ساداتي نجاد وخلال الاجتماع الـ 36 لدراسة الاوضاع العالمية لحقوق الانسان من قبل منظمة الامم المتحدة، شدد على "ضرورة إنهاء الاجراءات التعسفية واجراءات الحظر احادية الجانب ضد سائر الشعوب والتي تترافق مع الانتهاك الجاد والواسع لحقوق الانسان"، مطالبا الولایات المتحدة بـ"التعاون مع المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان حول التداعيات السلبية للاجراءات التعسفية احادية الجانب على التمتع بحقوق الانسان".

كما دعا الى "إنهاء في جرائم قوات التحالف السعودي ضد الشعب اليمني وجرائم الكيان الصهیوني ضد الشعب الفلسطیني ووقف بيع السلاح للسعودية وکیان المحتل والتعاون مع محکمة​ الجزاء الدولية للبت في جرائم الحرب المرتكبة من قبل لقوات العسكرية الاميركية في افغانستان​".

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