العراق يستطيع رفع دعوى قضائية ضد امريكا في مجلس الأمن

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة، أن خبير قانوني عراقي اكد ان بغداد لها الحق في ان تقاضي الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة إلى استشهاد قاسم سليماني.

وقال الخبير القانوني العراقي "علي التميمي"، ان مجلس الأمن قد يقاضي الولايات المتحدة ضد تصرفاتها في انتهاك السيادة العراقية.

وأضاف: "الأمريكيون انتهكوا سيادة بلدنا من خلال تنفيذ عمليات عسكرية واستهداف شخصيات هذا البلد من خلال طائراتهم".

وقال التميمي "يمكن للعراق أن يقاضي الولايات المتحدة على جرائمها واستهدافها بعض الشخصيات على الأراضي العراقية".

وتابع "هذه التصرفات من قبل الولايات المتحدة هي انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة"، إن استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ليس فقط انتهاكا واضحا للسيادة العراقية، بل هو أيضا انتهاك لقوانين الطيران المدني، فمطار بغداد مطار مدني.

واكد انه للعراق الحق في مقاضاة الولايات المتحدة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأن هذه الأعمال تنتهك الأمن والسلم الدوليين.

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