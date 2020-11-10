بايدن محكوم بالتنسيق في ملفات إيران وسوريا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن مفوض سفير ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية ل​حقوق الإنسان​ ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ رأی أن "انتخاب ​جو بايدن​ رئيسا للولايات المتحدة اليوم محكوم عليه بالتعاون والتنسيق مع كل من ​الجمهورية الإسلامية الإيرانية​ و​سوريا​".

واعتبر أن "​أميركا​ اختبرت تعنت الرئيس ​دونالد ترامب​ في الملفات الساخنة ووضعت أميركا في إطار المنطوية على نفسها في ​العالم العربي​ والإسلامي برغم ما قد يعتقده المراقب العام أن الاتفاقيات مع بعض ​الدول العربية​ قد تفضي إلى نتائج تعيد أميركا الى الصدارة في الشعبوية للعالم العربي والإسلامي".

وفي حديث لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أشاد ابو سعيد "بالحلقة الانتخابية التي رافقت عملية ​الانتخابات الأميركية​ من قبل ​رئاسة​ وأمانة العامة في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان حيث أشارت إلى أن إعادة احتساب الأصوات في بعض الولايات بناء على إشارة قانونية من ترامب أتت بما كانت عليه قبل وجاءت لصالح بایدن./انتهی/