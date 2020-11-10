الكيان الصهيوني يرسل وفداً إلى السودان لتأكيد التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع قوله ان الكيان الصهيوني يعتزم إرسال أول وفد لها إلى السودان، الأحد المقبل، لتعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته للوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الوفد سيصل الأحد المقبل إلى الخرطوم، وذلك بهدف تعزيز التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر".

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسودان، في بيان مشترك رسمياً، توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. ويوم الأحد الماضي، عبرت أول رحلة تجارية إسرائيلية أجواء السودان.

وسبق أن قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، من قبل، إن هناك وفداً صهيونيا سيتوجه إلى السودان في الأيام القادمة بعد اتفاق البلدين على عقد معاهدة سلام؛ وذلك لاستكمال الاتفاقيات، مشيراً لعقد اتفاقيات سلام مع دول عربية أخرى.

جدير بالذكر أن وزير التعاون الإقليمي الصهيوني، أوفير أكونس، ذكر أن عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني"، ولم يحدد تلك الدول، قائلاً: "إن ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن الأمر في يد واشنطن".

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