السفير الايراني الجديد في الخرطوم يسلم اوراق اعتماده لرئيس المجلس الانتقالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلّم السفير الايراني الجديد في الخرطوم "حسن شاه حسني"، اليوم الاحد، اوراق اعتماده الى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عبد الفتاح البرهان".

جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، والتي اكدت فيه على ضرورة تعزيز العلاقات بين الخرطوم وطهران.

علما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والسودان، اعلنا عبر بيان مشترك في 9 اكتوبر 2023 م، عن ارادة البلدين في استئناف العلاقات الدبلوماسية، مع التاكيد على توسيع العلاقات الثنائية الودية وفقا لمبدا الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعاش السلمي.