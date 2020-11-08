وفد "الاحتلال" يصل الخرطوم اليوم

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن قادة الولايات المتحدة والکیان المحتل والسودان اعلنوا في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية من الاحتلال للمرة الأولى الأسبوع الماضي أجواء السودان، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة أطلقت من مطار بن غوريون إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الصهیونیة "العال".

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية وتكتلات إعلامية وشبابية وعلماء اعلنت عن تدشين ما يسمى بـ"القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع مع "العدو ". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم.

28 حزبا وتكتلا ومنظمة وقعوا على ميثاق "القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع مع "الغاصب" " ، من أبرزهم حزب "المؤتمر الشعبي"، وحركة "الإصلاح الآن"، وحزب "منبر السلام العادل"، وتجمع "الشباب المستقلين"، وهيئة علماء السودان.

كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمون، وتجمع أكاديمون ضد التطبيع، ورابطة "إعلاميون ضد التطبيع".

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المصدر: فلسطین الیوم