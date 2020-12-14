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١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ ص

السفارة الأمريكية:

الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

سحبت الولايات المتحدة الإثنين رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي ادرجت فيها في العام 1993 على ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك.

وأفادت وکالة مهر للأنباء عن مصادر اعلامیة أنه مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 تشرين الأول سحب الخرطوم من اللائحة ورفع العقوبات المفروضة عليه والتي تعيق الاستثمارات الدولية بعد جر السودان الی التطبیع مع الکیان الصهیوني.

وفي 23 تشرين الأول وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع العدو ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 تشرين الأول.

/انتهی/

رمز الخبر 1910179

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