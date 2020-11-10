هل لدینا مجال یسمی بالمجال الجوي الإسرائیلي؟/ نحن لانتعرف حتی بحظیرة باسم اسرائیل

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن "افیخاي ادرعي" المتحدث بإسم ​ما یسمی بالجيش الاسرائيلي​ عن اسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تابعة ل​حزب الله​ اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من ​لبنان​.

ولفت ادرعي في تصريح له، الى ان الطيارة المسيرة تابعتها قواتنا طيلة الوقت حتى اسقطتها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات (یقصد المستوطنات) المجاورة.

واضاف "تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية کبیرة (اقرأ فزع وهلع شدید) ولن تسمح بأي خرق".

قد قال سید المقاومة السيد حسن نصرالله: " لا نعترف باسرائيل لا كدولة ولا كقرية، ولا كمزرعة ولا كحظیرة، ولو اعترف العالم باکمله به ".

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