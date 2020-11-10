  1. السياسة
١٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٥٩ م

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هل لدینا مجال یسمی بالمجال الجوي الإسرائیلي؟/ نحن لانتعرف حتی بحظیرة باسم اسرائیل

هل لدینا مجال یسمی بالمجال الجوي الإسرائیلي؟/ نحن لانتعرف حتی بحظیرة باسم اسرائیل

ادعی المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أنه اسقط مسیرة تابعة لحزب الله اخترقت الاجواء الجویة الإسرائیلية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن "افیخاي ادرعي" المتحدث بإسم ​ما یسمی بالجيش الاسرائيلي​ عن اسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تابعة ل​حزب الله​ اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من ​لبنان​.

ولفت ادرعي في تصريح له، الى ان الطيارة المسيرة تابعتها قواتنا طيلة الوقت حتى اسقطتها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات (یقصد المستوطنات) المجاورة.

واضاف "تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية کبیرة (اقرأ فزع وهلع شدید) ولن تسمح بأي خرق".

قد قال سید المقاومة السيد حسن نصرالله: " لا نعترف باسرائيل لا كدولة ولا كقرية، ولا كمزرعة ولا كحظیرة، ولو اعترف العالم باکمله به ".

/انتهى/

رمز الخبر 1909323

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