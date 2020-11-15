تسجيل وفاة 459 شخصا و5666 حالة حرجة بسبب کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12543 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 762 الفا و68 شخصا ويكون 5666 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 558 الفا و 818 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 459 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 493 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 505 الفا و 70 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/