  1. المجتمع
١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٤ م

وزارة الصحة:

تسجيل وفاة 459 شخصا و5666 حالة حرجة بسبب کورونا

تسجيل وفاة 459 شخصا و5666 حالة حرجة بسبب کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 12543 اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و 459 حالة وفاة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين 762068 والمتعافين 558818 والمتوفين 41493 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  12543 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 762 الفا و68 شخصا ويكون 5666 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 558 الفا و 818 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 459 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 493 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و  505 الفا و 70 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1909326

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